Medicii de la Spitalul Județean Piatra Neamț au confirmat că Draga Olteanu Matei a fost internată de urgență

Autostrada Soarelui a fost scena unui spectaculos accident, joi, în jurul amiezii, în zona kilometrului 180. O şoferiţă a zburat cu maşina peste parapet şi s-a prăbuşit pe plafon, pe contrasens. Totul s-a întâmplat joi, după ce femeia, aflată la volanul unui autoturism înmatriculat în judeţul Prahova, a pierdut controlul volanului. Potrivit martorilor, accidentul a […]