Doina Cornea a murit. Fosta disidentă a regimului comunist avea 89 de ani

07:00

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru VINERI 4 mai 2018, zi in care suntem pe de-o parte inca sub puternica influenta a energiei Lunii pline in Scorpion ce a fost acum 3 zile si care inca vine sa tulbure sau reaseze situatii de viata dar intram si sub Citește mai departe...