Tenis: Diego Schwartzman, învins în optimi la Munchen (ATP)

Partidul Conservator al premierului britanic Theresa May a evitat o înfrângere în alegerile locale din Londra şi a obţinut victorii în alte regiuni din ţară care sprijină Brexitul, potrivit rezultatelor parţiale publicate vineri, deşi adversarii din Partidul Laburist au câştigat şi ei teren în capitală, relatează Reuters.Alegerile sunt privite ca un indicator al sprijinului public pentru Theresa May, care se confruntă cu o posibilă contestare în Parlament în legătură cu strategia ei privind ieşirea ţării din Uniunea Europeană.Rezultatele parţiale ale alegerilor locale arată că premierul May a evitat pierderi ce ar putea slăbi dramatic autoritatea sa asupra deputaţilor conservatori înainte de testele-cheie ale planurilor ei privind ieşirea ţării din uniunea vamală a UE.Partidul premierului May şi-a menţinut controlul asupra Consiliului local din Wandsworth (sud-vestul Londrei) - o fortăreaţă conservatoare încă de pe vremea fostului premier Margaret Thatcher. Consiliul din Wandsworth a fost unul dintre obiectivele ambiţioase ale Partidului Laburist în votul de joi.Voturile vor decide mai mult de 4.400 de locuri în consilii, determinând alcătuirea a 150 de autorităţi ale administraţiei locale care sunt responsabile de furnizarea zilnică de servicii publice.Ele nu afectează locurile din parlament, unde May dispune de o majoritate cu ajutorul micii formaţiuni Partidul Democratic Unionist (DUP).Conservatorii controlează de asemenea Consiliul simbolic din Westminster, în inima districtului politic al Londrei.Deşi păstrează controlul în general, conservatorii au pierdut locuri în Westminster şi Wandsworth.În general, partidele la guvernare suferă pierderi la alegerile locale şi sondajele de opinie realizate înainte de vot au prezis o noapte slabă la Londra pentru conservatori după opt ani la putere, în condiţiile în care premierul Theresa May negociază o ieşire din UE pe care 60% din populaţia capitalei a respins-o la referendumul din 2016 asupra Brexit-ului. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Gabriela Ionescu, editor online: Simona Aruştei)