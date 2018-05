Diana Munteanu admiră cămașa colegului ei de emisiune! Florin Ristei, copleșit de atâtea complimente: "Iar te dai la mine!"

10:20

Biletul Zilei 04.05.2018. După 4 zile în care am oferit cel puțin câte un bilet câștigător, ziua de joi a fost una neagră sau roșie, cum nu le place pariorilor să spună. Niciun bilet nu ne-a ieșit, deși am fost foarte aproape pe Biletul ”Europa League”. Biletul Zilei 04.05.2018. Oferta de vineri a caselor de pariuri este una sensibil mai bună decât cea de joi, fapt pentru care ne punem mari speranțe într-un nou win. Am ales în acest sens să mizăm pe meciuri sigure din Bulgaria, Cehia și Franța....