”Cupa intercartiere”, marele duel. Macanache, prezent la finala celui mai mare proiect sportiv

Este prima intrebare atunci cand incepi sa cauti o locuinta. Sa fie apartament in bloc nou sau vechi? Avantaje si dezavantaje sunt de ambele parti, iar decisiv, ca in orice achizitie, este pretul. Astfel, un apartament in bloc vechi te poate aduce mai aproape de centrul orasului si pe bani considerabil mai putini, insa, daca iti cumperi o locuinta in bloc nou, ai parte de instalatii si finisaje de calitate pentru apartamente, ca sa nu mai spunem de garantia suportata de dezvoltator.