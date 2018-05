MAI: 2.015 posturi de conducere, scoase la concurs

11:00

Cotidianul american The New York Times a atras 139.000 de abonaţi online în primele trei luni ale anului 2018, iar numărul total al abonaţilor săi a depăşit pragul de 3,7 milioane, au anunţat joi reprezentanţii ziarului şi CEO-ul acestuia, citaţi de AFP.Reprezentanţii cotidianului au transmis într-un comunicat doar numărul de abonaţi online, iar acest număr era de aproape 2,8 milioane la sfârşitul lunii martie.Mark Thompson, CEO-ul ziarului, a dezvăluit într-o conferinţă telefonică faptul că numărul total al abonaţilor - ce include abonaţii la ediţiile tipărite şi toate formulele mixte de abonament - depăşeşte pragul de 3,7 milioane.Abonamentele şi vânzările la stand reprezintă de acum 63% din cifra de afaceri a grupului de presă, iar publicitatea doar 30%. În 2011, publicitatea reprezenta peste 50% din cifra de afaceri a cotidianului newyorkez."Abonamentele digitale reprezintă în mod clar un succes pentru The New York Times, iar noi estimăm că există încă loc de mai bine", a declarat Mark Thompson.Meredith Kopit Levien, care ocupă poziţia a doua în ierarhia acestui cotidian, a declarat că decizia de a scădea - la începutul lunii decembrie - numărul de articole gratuite de la 10 la 5 pe lună a generat un rezultat pozitiv pentru The New York Times şi a permis creşterea numărului de abonamente.În contextul în care cifra de afaceri generată de abonamente şi vânzările de ediţii tipărite a crescut cu 7,5% în perioada menţionată, cifra de afaceri provenind din publicitate a scăzut cu 3,4% în acelaşi interval de timp.Cotidianul american a început astfel să obţină beneficii de pe urma investiţiilor importante pe care le-a făcut pentru a acoperi din punct de vedere mediatic activitatea administraţiei Trump şi în conţinutul editorial în general, care i-a adus în 2018 trei premii Pulitzer.De la debutul erei Trump, The New York Times s-a impus în calitate de "locomotivă" a informaţiei din Statele Unite, indiferent că publică articole despre politică sau despre scandalul Weinstein, The Washington Post fiind singurul cotidian care poate încă să rivalizeze cu ziarul newyorkez.Mark Thompson a evocat joi nevoia de a continua diversificarea grupului său de presă, deja prezent de la începutul anului 2017 în industria radio printr-un podcast zilnic, intitulat "The Daily", care se află printre cele mai descărcate şi ascultate 10 podcasturi din Statele Unite.CEO-ul grupului a confirmat faptul că The New York Times se va lansa în curând şi în televiziune, cu un format care va semăna cu "The Daily" dar care va fi realizat în sistemul video. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei) Sursa foto: The New York Times / Facebook