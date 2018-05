Radioterapia cu intensitate modulată (IMRT) - disponibilă şi în Spitalul Militar Central

14:10

Preşedintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a comparat-o pe Doina Cornea cu autoarea celebrului roman ''Coliba unchiului Tom'', despre care se ştie că avea o statură firavă, dar care ''a reuşit să răstoarne o lume a nedreptăţii''.Academicianul clujean a amintit că Doina Cornea a fost cadru didactic al Universităţii Babeş-Bolyai, al cărei rector este în prezent Ioan-Aurel Pop, şi a afirmat că dispariţia ei are pentru comunitatea universitară locală o semnificaţie aparte."Dispariţia din această lume a Doinei Cornea are pentru noi, pentru comunitatea profesorilor şi studenţilor UBB, o semnificaţie aparte, pentru că această Doamnă a spiritului protestatar anticomunist a fost cadru didactic al Almei Mater Napocensis. Este drept că instituţia nu a ştiut şi nu a putut, în vremurile acelea de dictatură, s-o protejeze şi s-o preţuiască după cum s-ar fi cuvenit, dar recunoştinţa faţă de marile personalităţi vine adesea, în istorie, după moartea acestora. Aceasta nu este o scuză, ci o constatare", a spus Ioan-Aurel Pop într-un răspuns dat presei la aflarea veştii despre decesul scriitoarei clujene.Preşedintele Academiei Române a precizat că a cunoscut-o personal pe Doina Cornea şi că o consideră o figură legendară."Pentru mine, care am avut privilegiul s-o cunosc personal, rămâne ca un chip legendar, comparabil cu figura scriitoarei americane Harriet Beecher Stowe, cea care, prin romanul 'Coliba unchiului Tom', a reuşit să răstoarne o lume a nedreptăţii, pregătind una a libertăţii şi egalităţii. Se spune că această doamnă mică şi fragilă a fost primită de preşedintele Abraham Lincoln, care s-ar fi mirat că o femeie aşa de firavă a răsturnat o lume (nedreaptă) aşa de mare. Iar ea, ieşind de la preşedinte, le-a spus ziariştilor că şeful statului era unul dintre acei oameni rari care, nici atunci când ajung mari, nu încetează să fie buni", a mai spus preşedintele Academiei Române.Disidenta anticomunistă Doina Cornea a murit, în cursul nopţii de joi spre vineri, în locuinţa sa, la vârsta de 88 de ani.Doina Cornea era bolnavă de mai mult timp.Vestea morţii sale a fost confirmată pentru AGERPRES de Leontin Iuhas, fiul Doinei Cornea. AGERPRES / (AS - autor: Elena Stanciu, editor: Irina Poenaru, editor online: Ada Vîlceanu)