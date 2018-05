Armata l-a învins, dar Becali nu renunţă! Prima reacţie după o nouă înfrângere în faţa lui Talpan: "Mergem la străini să ne facă dreptate!"

16:00

UPDATE Momente foarte delicate pe centralul din Praga: după ce şi-a pierdut serviciul, la 3-4, Mihaela a cedat nervos şi a început să plângă în pauza dintre game-uri. Antrenoarea şi prietena ei, Justyna Jegiolka, a încercat să o calmeze, dar Buzărnescu nu s-a mai putut controla, înjurând în limba engleza: "Nu înţeleg ce dracu' se întâmplă. Nu înţeleg ce dracu' joacă! Am fost la două mingi de 4-2!", şi-a vărsat "Miki" of-ul.