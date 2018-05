Tenis: Cupa Davis - Semifinala Franţa-Spania, pe zgură, la Villeneuve d'Ascq

18:50

Preşedintele Senatului şi al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat vineri, într-o conferinţă de presă la Constanţa, că apreciază la premierul Viorica Dăncilă că este un om serios, care stă şi analizează şi nu se grăbeşte cu răspunsurile, că este un om de echilibru, considerând drept o alegere bună numirea acesteia în funcţia de prim-ministru.Întrebat ce părere are despre activitatea desfăşurată de premierul Viorica Dăncilă, Tăriceanu a menţionat că de multe ori face schimb de păreri şi de experienţă cu aceasta."Nu am cunoscut-o pe doamna Dăncilă decât aşa, cu totul şi cu totul superficial până la numirea dânsei în funcţia de prim-ministru. Ştiam că este membru în Parlamentul European, de aceea ne întâlneam şi foarte rar, şi foarte puţin, ca timp. Am urmărit-o cu atenţie, am discutat cu domnia sa de destul de multe ori, facem schimb de păreri şi de experienţă, îi împărtăşesc din experienţa mea şi mă bucur că am lucruri care pot să îi fie utile", a afirmat preşedintele ALDE.El a adăugat că îi place că prim-ministrul Viorica Dăncilă este un om de echilibru."Şi am observat-o în exerciţiul funcţiei şi am apreciat la dânsa că este un om serios, că este un om care stă şi analizează, nu se grăbeşte cu răspunsurile, pentru că de multe ori promptitudinea în a da un răspuns nu este neapărat şi dovada că acel răspuns este bine cântărit. Este conştientă că are o responsabilitate majoră. Îmi place că este foarte serioasă, foarte dedicată, un om de echilibru şi eu cred că a fost o alegere bună. Şi împreună cu colegii mei suntem solidari în tot ceea ce înseamnă acţiunea Guvernului şi a premierului", a mai declarat Călin Popescu Tăriceanu. AGERPRES / (A - autor: Nona Jalbă, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)