FOTO Daniel Niculae continuă conflictul cu Academia Rapid! A fost la meci, dar n-a vrut să joace

16:00

Mihaela Buzărnescu, locul 37 WTA, joacă în semifinalele turneului WTA de la Praga, împotriva Camilei Giorgi, locul 58 WTA. liveSCORE Mihaela Buzărnescu - Camila Giorgi 4-6, 6-3, 4-4Mihaela Buzarnescu breaks with a perfect forehand!FYI it's Mihaela's 30th birthday today! #PragueOpen pic.twitter.com/Ui0fRQDgwy— WTA (@WTA) May 4, 2018We're going the distance at the #PragueOpen as Mihaela Buzarnescu takes the second set 6-3! pic.twitter. ...