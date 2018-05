Tenis: Raluca Olaru şi Ana Blinkova au cucerit titlul în proba de dublu la Rabat (WTA)

20:30

România poate să devină, prin portul Constanţa, un punct de legătură între Europa şi ţări din Orient, în special din Orientul Mijlociu, a declarat, vineri, preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, după o vizită pe care a făcut-o în portul maritim, alături de colegi din formaţiunea politică pe care o reprezintă."În prima parte a zilei, am fost în portul Constanţa, am avut o discuţie foarte aplicată cu conducerea Administraţiei Portului Constanţa pe problemele legate de rolul pe care îl poate juca portul Constanţa, căile de navigaţie maritimă şi fluvială, în dezvoltarea economică a României şi a regiunii în care iradiază activităţile maritime, portuare, comerciale. A fost, pentru mine, un prilej foarte bun de a constata că, la nivelul conducerii Administraţiei Portului Constanţa, sunt oameni care au o viziune amplă, de perspectivă, privind rolul pe care îl are un port maritim, ca plămân prin care economia respiră", a spus Tăriceanu, într-o conferinţă de presă.El a subliniat, totodată, importanţa Dunării ca principală arteră fluvială de schimburi comerciale."M-am bucurat foarte mult, de asemenea, că în aceste discuţii am văzut atenţia pe care o acordă rolului Dunării, ca principală arteră fluvială de schimburi comerciale, rolul pe care-l poate juca în prezent şi mai ales în viitor pentru a ajuta la dezvoltarea diferitelor fluxuri de transport pe această zonă, dând astfel posibilitatea României să devină un actor important pe diferite zone, cum ar fi piaţa energiei, piaţa cerealelor sau alte produse", a spus preşedintele ALDE.Tăriceanu a afirmat că România, prin portul Constanţa, poate fi un punct de intrare în Europa pentru ţările din Orientul Mijlociu şi Orientul Îndepărtat."Am văzut care sunt perspectivele de dezvoltare viitoare la care vreau să am o contribuţie, pentru că eu cred că România poate să devină un punct de legătură, de intrare în Europa, pentru ţări din Orientul Mijlociu mai ales, dar şi, bineînţeles, pentru Orientul Îndepărtat, aici mă refer la ţările în frunte cu China, care cunosc o dezvoltare economică remarcabilă", a susţinut liderul ALDE.Potrivit acestuia, după portul Constanţa, a vizitat, împreună cu membri din conducerea centrală a ALDE, Universitatea "Ovidius", unde a discutat cu reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior şi cu studenţii despre rolul elitelor."Le-am vorbit în special despre rolul elitelor. Eu consider că o ţară este cu atât mai puternică, mai influentă, mai valoroasă, cu cât are elite intelectuale mai puternice şi aici este evident că rolul mediului academic este esenţial. (...) Şi în perioada când am fost prim-ministru, dar şi acum, susţin cu tărie învăţământul de nivel înalt, învăţământul universitar, în care trebuie să consfinţim să facem investiţii în infrastructură, dar nu numai. Trebuie să înţelegem că fără salarii care să fie atractive, motivante, nu putem să aducem oameni de valoare în universităţi, (...), nu putem fără investiţii în infrastructură să atragem studenţii şi să asigurăm formarea generaţiilor viitoare", a afirmat Tăriceanu.El a adăugat că trebuie investit şi în domeniul cercetării ştiinţifice."De asemenea, cred că este esenţial ca România să fie competitivă în această lume globalizată, investiţia în cercetare. (...) Cred că în perioada următoare, având în vedere evoluţia pozitivă a economiei, fondurile care vor fi alocate pentru învăţământ şi cercetare vor fi în creştere", a spus Călin Popescu Tăriceanu. AGERPRES/(A - autor: Nona Jalbă, editor: Diana Dumitru, editor online: Anda Badea)