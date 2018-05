Primarul din Baia Mare a pus recompense pe capul ucigașului fetiței de 5 ani

15:30

O femeie în vârstă de 33 de ani, mamă a trei copii, din localitatea vasluiană Todireşti este acuzată că și-a omorât copilul nou-născut și a încercat apoi să-și acopere urmele. Crima a fost descoperită abia la o lună după ce a fost comisă.