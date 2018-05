O nouă companie chineză se pregăteşte să devină un GIGANT al lumii

16:10

„Una dintre problemele cu care se confruntă municipiul Bucureşti este deficitul de specialişti. (...) Obiectivul urmărit în ceea ce priveşte achiziţionarea locuinţelor de serviciu este reprezentat de atragerea personalului medical specializat care să îşi desfăşoare activitatea în spitalele aflate în administrarea CGMB, prin ASSMB”, argumentează municipalitatea. Potrivit proiectului de hotărâre, Primăria Capitalei va cumpăra 94 de garsoniere şi 406 apartamente cu două sau cu trei camere. Locuinţele trebuie să fie în Bucureşti, să fie aproape de o staţie de metrou, să aibă toate documentele în regulă, să nu se afle pe lista imobilelor încadrate la risc seismic, să fie racordate la reţeaua de energie termică, electrică şi să aibă toate celelalte utilităţi, să deţină instalaţii de prevenire şi stingere a incendiilor, să aibă lift funcţional şi rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi. Din centralizarea realizată de ASSMB, Spitalul "Victor Babeş” solicită cinci garsoniere şi 15 apartamente, în timp ce Spitalul "Prof. Dr. Th. Burghele” are un necesar de cinci apartamente. La Spitalul "Cantacuziono", 73 de angajaţi solicită locuinţe de serviciu, unii dintre ei şi pentru familii de cinci sau şase membri. De asemenea, la Spitalul "Carol Davila" au fost cerute şase apartamente cu două camere pentru şase asistente medicale şi două garsoniere pentru două asistente medicale, la Centrul de Evaluare şi Tratament al Toxicodependenţelor pentru Tineri au fost solicitate două garsoniere pentru medici tineri, trei garsoniere şi trei apartemente pentru asistenţi medicali şi un apartament cu trei camere pentru un medic. La Spitalul "Colentina" au fost cerute zece apartamente şi 15 garsoniere, iar la Spitalul "Colţea" - 17 garsoniere, 60 de apartamente cu două camere şi 50 de apartamente cu trei camere. Spitalul "Filantropia" spune că are nevoie de trei garsoniere şi două apartamente cu două şi, respectiv cu trei camere pentru asistente medicale, dar şi de un apartament cu trei camere şi unul cu două camere pentru medici, în timp ce Spitalul "Foişor" a cerut cinci apartamente şi cinci garsoniere. În ceea ce priveşte Spitalul de Copii "Dr. Victor Gomoiu”, au fost solicitate 15 garsoniere şi şase apartamente, iar Spitalul de Psihiatrie "Constantin Gorgos” spune că are nevoie de locuinţe de serviciu pentru patru medici, 20 de asistenţi şi alţi 13 angajaţi din spital. Spitalul "Nicolae Malaxa” susţine că are nevoie de 12 locuinţe cu două camere pentru cinci asistente şi şapte infirmiere, Spitalul de Psihiatrie "Al. Obregia” vrea 31 de apartamente şi 21 de garsoniere, Spitalul de Chirurgie Oro-maxilo-facială "Prof. Dr. Dan Theodorescu” solicită şapte apartamente şi patru garsoniere, iar Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. Panait Sîrbu” spune că trei medici şi trei asistenţi medicali au nevoie de locuinţe. Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Ştefan” a transmis ASSMB că un medic are nevoie de un apartament cu trei camere, doi asistenţi medicali au nevoie de două apartamente cu două camere, iar un referent solicită un apartament cu două camere. De asemenea, medicii rezidenţi de la Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca” solicită două locuinţe, la Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoica”, un medic şi cinci asistenţi medicali solicită apartamente cu două camere, iar la Spitalul "Sf. Maria”, 65 de angaţi solicită locuinţe de serviciu. Primăria Capitalei a alocat în bugetul din acest an 15 milioane de euro pentru achiziţionarea unor locuinţe de serviciu pentru cadrele medicale.Sursa: News.ro