Paul Brummell: Marea Britanie nu părăseşte Europa, rămâne un prieten al României

Pilierul naţionalei de rugby a României, Alexandru Ţăruş, spune că de când evoluează în prima ligă engleză, la Sale Sharks, s-a dezvoltat şi a crescut ca joc.''M-am adaptat foarte repede şi foarte bine la Sale, poate că am avut şi noroc pentru că am prins o echipă cu un colectiv foarte bun, jucătorii şi antrenorii m-au primit foarte bine, m-au ajutat mult. Simt că de când am venit aici, m-am dezvoltat, am crescut ca joc. Cel mai greu mi-a fost să mă adaptez la stilul de joc al echipei pentru că era total diferit de ceea ce jucasem până atunci. Ei pun mult accent pe detalii, pe lucruri mărunte în jocul deschis, trebuie să fi implicat tot timpul în joc, chiar dacă nu ai balonul, să îţi ajuţi coechipierii, ca suport, să faci culoar celui care e purtător de balon. Sunt detalii care fac diferenţa într-un joc, detalii pe care nu le conştientizam până când nu am ajuns aici. O mare schimbare a fost şi cea legată de comunicare, de prezenţa în social media, să ţinem la curent suporterii cu ceea ce facem. Am înţeles că este o parte importantă a vieţii sportive, că este felul în care oamenii pot afla despre tine, pot afla lucruri interesante din interiorul echipei'', a declarat, pentru site-ul FRR, internaţionalul român.În vârstă de 29 de ani, Ţăruş (1,85m şi 125 kg) a evoluat în trei competiţii cu Sale Sharks, Cupa Anglo-Galeză, Aviva Premiership şi Challenge Cup, adunând 15 meciuri, 571 de minute jucate şi un eseu marcat.Singurul român care evoluează în Premiership s-a integrat repede în sistemul de joc al echipei, dar şi în comunitatea sportivă britanică, notează sursa citată.Astfel, zilele acestea el a fost recompensat de către suporterii de la Sale Sharks printr-un trofeu ''The Selorm Kuadey Memorial Award'', care îl desemnează drept ''cel mai iubit jucător'' din echipă.''Este un trofeu care se acordă în fiecare an şi are mai multe categorii, gen - cel mai bun nou jucător, cel mai apreciat de suporteri, aşa cum a fost şi în cazul meu. Acest trofeu a fost o surpriză pentru mine, nu mă aşteptam, mă bucur că suporterii m-au primit atât de bine. Aici este foarte importantă comunicarea cu suporterii, avem acţiuni în care este implicată comunitatea de aici, încercăm să mergem şi prin şcoli, să vorbim cât de mult putem cu copiii, cu părinţii lor. Se pune foarte mult accent pe relaţia cu suporteri, pe deschiderea pe care o arăţi faţă de ei şi pentru mine este un lucru extrem de important pentru că vezi cum gândeşte fiecare, vezi ce speranţe au şi ce îşi doresc de la tine. Sunt şi critici uneori, însă este important să înveţi din ele, iar acestea nu sunt spuse cu răutate, ci cu dorinţa de a vedea echipa jucând mai bine'', a explicat pilierul lui Sale Sharks şi al naţionalei României.Sâmbătă, în ultima etapă a sezonului regulat, etapa a 22-a, Sale Sharks, echipă aflată pe locul 7 (din 12) în clasament, va întâlni pe teren propriu pe Leicester Tigers.''Va fi un meci greu, miza este foarte mare pentru noi. Dacă vom câştiga acest meci vom termina în primele şase echipe, iar în următorul an competiţional vom putea juca în Champions Cup, nu în Challenge Cup cum am făcut în acest sezon. De asemenea, Leicester va veni motivată să câştige pentru că pentru ei este primul sezon după foarte mulţi ani în care nu s-au calificat in primele patru. Stadionul va fi plin, s-au vândut toate biletele, astfel că ne aşteptăm la o super atmosferă'', a menţionat Alexandru Ţăruş. AGERPRES/(AS-editor: Adrian Drăguţ, editor online: Anda Badea) Sursa foto: Alexandru Tarus / Facebook