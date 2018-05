NASA a lansat o navă spaţială către Marte pentru a obţine noi date despre condiţiile de pe planeta roşie

13:15

DoamnaGrapini, europarlamentar român încă în funcţie, are, cel puţin din punctul meude vedere, un merit uriaş: e sinceră şi, pentru că are nelămuriri importantedespre Europa aceea care o plăteşte cu 7.000 de euro lunar (plus celelaltebeneficii superconsistente ataşate funcţiei), vrea să afle răspunsuri.