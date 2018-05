Poliţia Capitalei s-a autosesizat în cazul tinerilor care s-au bătut, sâmbătă dimineaţă, în Centrul Vechi

12:30

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa, aflată acum în play-out, ar fi ocupat unul din primele trei locuri în play-off ţinând cont de potenţialul arătat în ultima perioadă şi de lotul pe care îl are la dispoziţie."Mai sunt 21 de puncte în joc până la finalul play-out-ului. Sunt destule, cred eu că ne putem spăla de ceea ce nu s-a întâmplat în trecut. Mă refer la ratarea califiării în play-off. Cred că Dinamo ar fi fost în primele 3 echipe în play-off. Ţinând cont de potenţial, de lotul pe care îl are Dinamo. Era cu totul altă motivaţie, zic eu că se putea face o figură frumoasă în play-off", a afirmat el.Tehnicianul speră că jucătorii săi au învăţat din înfrângerea suferită în etapa precedentă cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe (scor 0-2) şi vor obţine cele trei puncte în meciul din deplasare cu Gaz Metan Mediaş. "Veneam după 4 victorii la rând, dar, din păcate, nu am reuşit să câştigăm etapa trecută la Sf. Gheorghe. Sepsi este o echipă care pe teren propriu e redutabilă. După acea înfrângere sper că băieţii au înţeles că e nevoie de mai mult pentru a readuce victoriile la Dinamo. Pentru meciul cu Mediaş îl am indisponibil pe Brănescu, iar acum o să văd situaţia lui Torje, dacă persistă durerile. Are aceste probleme la spate şi nu este 100%. Iar el are experienţă, mai are câţiva ani de fotbal şi e normal să nu vrea să rişte foarte mult. În rest nu am probleme de lot", a afirmat Florin Bratu.Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, duminică, de la ora 18,30, în deplasare, formaţia Gaz Metan Mediaş, într-o partidă contând pentru etapa a 8-a a play-out-ului Ligii I.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Anda Badea)