FOTO | Un bărbat care a fost abuzat sexual de o călugăriță și-a întâlnit fiica rezultată în urma violului

13:20

Rebecca Prodan a apărut pe coperta unei reviste din New York. Mândră de reușita fiicei sale, Anamaria Prodan a împărtășit momentul cu fanii de pe Instagram. Fata cea mare a Anamariei Prodan, Rebecca, reușește cu pași mici să-și atingă visul la New York. Tânăra are din ce în ce mai multe apariții în lumea modei. Deși acum studiază să devină […] Post-ul FOTO și VIDEO | Rebecca, fiica Anamariei Prodan, apariție de senzație pe coperta unei reviste din New York apare prima dată în Libertatea.ro.