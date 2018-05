Cod galben de ploi şi descărcări electrice în nouă judeţe din Oltenia, Moldova şi Transilvania

16:20

Studenţii şi rezidenţii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa" din Iaşi au participat, sâmbătă, la un exerciţiu de simulare a unui incendiu.Potrivit scenariului, în urma unui incendiu izbucnit la Institutul de Anatomie al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr.T.Popa", au fost 23 de victime, studenţi şi rezidenţi. Pentru salvarea victimelor au intervenit 25 de paramedici şi mai mulţi salvatori, iar în zonă, au ajuns şi 68 de angajaţi ai Inspectoratului Situaţii de Urgenţă, care au intervenit cu 12 autospeciale cu apă şi spumă, de terapie intensivă mobilă, autospeciale de victime multiple şi un cort pentru victime."Am organizat acest workshop de simulare de dezastru în cadrul Congressis-ului. Am simulat un incendiu la Institutul de Anatomie şi am avut tot ce înseamnă intervenţie din partea inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, din partea echipelor medicale, SMURD şi Ambulanţă, am avut voluntarii, care sunt studenţi în primul lor exerciţiu de învăţare, pentru intervenţie la dezastre şi, mai departe, partea de evacuare către spital. Am avut, de asemenea, cooperare din partea Jandarmeriei şi Poliţiei, aşa cum se întâmplă şi la evenimentele reale. Exerciţiile sunt foarte utile pentru toate etapele de învăţare şi considerăm acest exerciţiu un model pentru activitatea noastră de zi cu zi. Sperăm să nu avem nevoie prea des de astfel de intervenţii reale dar pentru ele, evident, e foarte important să fim pregătiţi. Studenţii nu au fost doar spectatori, au fost implicaţi, au fost victime sau salvatori, au simţit pe propria pieşe cum e să fii într-o situaţie şi de rănit şi de salvator", a declarat prof.univ.dr. Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.Prezent la eveniment, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat că un astfel de eveniment este binevenit, mai ales că pregăteşte studenţii să facă faţă unor situaţii de urgenţă majoră cu care se pot confrunta atunci când vor lucra ca medici."Unii dintre ei poate vor ajunge medici de urgenţă. Alţii vor face alte specializări, aşa că familiarizarea lor cu modul de lucru în cazul unui dezastru este un lucru foarte important. Nu pot să spun decât felicitări pentru colegii de la Iaşi şi pentru toţi care au participat. Se vede şi modul de colaborare interinstituţional, adică integrarea modului de lucru între pompierii cu SMURD-ul, cei de la spital, cei de la Serviciul de Ambulanţă. Deci este un mod de lucru care este exact cum ar trebui să fie şi cum trebuie să fie pe teren. Este un lucru pozitiv ce s-a întâmplat aici. Cu siguranţă are un efect pozitiv, mai ales asupra studenţilor pentru care asta este o expunere care nu este obişnuită şi prin care vor înţelege anumite aspecte ale sistemului de urgenţe", a spus Raed Arafat.Iulia Câmpanu, vicepreşedinte al Societăţii Studenţilor Medicinişti din Iaşi, organizatorul Congressis 2018, a declarat că această simulare de incendiu reprezintă unul dintre cele 50 de workshopuri pe care le-a organizat pentru studenţi şi unul din cele trei organizate cu tematica medicină de urgenţă."Am avut o activitate pentru suport vital de bază, suport vital avansat, dar această simulare este cel mai spectaculos workshop care se desfăşoară în cadrul congresului nostru şi, de la an la an tot mai multe persoane sunt implicate şi devine din ce în ce mai util atât pentru participanţi, cât şi pentru echipele de intervenţie. Pentru noi, ca studenţi, reprezintă apropierea de un vis pe care cu toţii l-am avut încă dinainte de a intra la facultate. Astfel de activităţi ne permit să observăm cum se desfăşoară lucrurile în viaţa reală. Mulţi dintre studenţii de la medicină sunt interesaţi de medicina de urgenţă", a declarat Iulia Câmpanu. AGERPRES/(A - autor: Daniela Malache, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Anda Badea)