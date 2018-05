Răsturnare de situație în cazul crimei de la Baia Mare! Suspect este chiar tatăl copilei de 5 ani

09:20

Un nou caz de crimă cu sălbăticie tulbură întreaga ţară. O femeie de 33 de ani din Todireşti, judeţul Vaslui şi-a ucis bebeluşul nou născut cu o cruzime desprinsă din filmele de groază. L-a sugrumat, incendiat şi aruncat în haznaua din curtea casei. „Aşa a fost mai bine pentru toţi", şi-a motivat femeia fapta. Soţul […]