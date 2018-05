MAE: Atenţionare de călătorie în Republica Libaneză - posibile manifestaţii publice legate de alegerile parlamentare

17:30

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat sâmbătă că, dacă partea română se va concentra pe ceea ce este pozitiv şi important în discuţiile care vor avea loc pe marginea viitorului buget al Uniunii Europene, ţara noastră va avea de câştigat.Întrebat ce părere are despre corelarea fondurilor europene din viitorul buget cu respectarea statului de drept, Negrescu a arătat că este necesară o viziune de ansamblu."Cred că ar trebui să ne referim la tot pachetul propus de Comisia Europeană. Comisia Europeană a venit cu o serie de proiecte care unele dintre ele sunt pozitive pentru ţara noastră. Vorbim acolo de o posibilă creştere a alocărilor pentru politica de coeziune, de resurse importante pentru politica agricolă comună. Cred că ar trebui să facem referire la aceste aspecte. Referitor la alte componente, condiţionalităţi, cu siguranţă vor exista dezbateri, discuţii tehnice şi cred că, dacă ne concentrăm pe ceea ce este pozitiv şi obţinem ce e important pentru români, adică bani pentru România, cu siguranţă România va avea de câştigat, ca urmare a viitorului buget european", a declarat Negrescu, la finalul participării la evenimentul 'Piaţa Statelor Membre ale Uniunii Europene', care a avut loc, sâmbătă, în Parcul Cişmigiu din Capitală.Ministrul a subliniat că România are foarte multe de oferit în cadrul Uniunii Europene."Cred că românii, pe de o parte, ştim să trăim foarte bine cu ceilalţi, să ne integrăm foarte bine, suntem foarte bine pregătiţi. Şi, de fapt, se vede că românii care trăiesc în toate părţile Europei s-au integrat foarte bine şi sunt un exemplu. Şi acest lucru dă forţă Europei. Ţara noastră într-adevăr are o istorie, un set de tradiţii care sunt importante şi contribuie la ceea ce înseamnă Europa ca şi proiect. Mai mult decât atât, avem şi o viziune pe care căutăm că o promovăm în perspectiva viitoarei preşedinţii a Consiliului Uniunii Europene. Este o viziune despre cetăţeni, o nevoie ca Europa să-şi reamintească că acest proiect a fost construit pentru oameni, pentru cei pe care ar trebui să-i reprezinte şi, în acest sens, Europa trebuie să dezvolte politici pe care cetăţenii le pot înţelege şi cu care pot relaţiona", a spus Negrescu.Potrivit acestuia, România este pregătită pentru a organiza preşedinţia Consiliului Uniunii Europene."În sensul acesta, am parcurs foarte multe etape importante şi săptămâna aceasta, cu ocazia Zilei Europei, arătăm ceea ce am putea face anul viitor", a adăugat Negrescu.În opinia ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Europa a trecut peste "şocul Brexit" şi astăzi se gândeşte la viitorul său."În România, la 9 mai anul viitor, vom avea summitul care va decide viitorul Europei, România va fi practic pentru câteva zile şi pentru şase luni - sper eu - capitala Europei şi noi vom da viitorul acestei construcţii europene. Sunt convins că cei care susţin acest proiect, care cred în Europa unită, îl vor susţine pe mai departe. Dar, evident, sunt persoane care au semne de întrebare, care au aşteptări mai ridicate faţă de Uniunea Europeană şi este important să le ascultăm. Avem nevoie să le ascultăm problemele, îngrijorările şi întrebările pentru a găsi soluţiile de viitor. Noi credem că Europa trebuie să se democratizeze mai mult, să-şi implice mai mult cetăţenii, pentru a avea puterea de a rezista în viitor. De fapt acesta este mesajul nostru - noi, ca stat care am aderat acum 11 ani, credem că putem să venim cu acest proiect şi cu acest mesaj de viitor în perioada următoare", a subliniat Victor Negrescu. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Mirela Bărbulescu, editor online: Anda Badea)