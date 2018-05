Scandal monstru în timpul manifestațiilor contra lui Putin! Au fost arestați și copii

11:40

Alexandra Popescu, o tânără din Capitală, a trăit clipe de coșmar, după ce a fost victima unui hoț. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar). Individul a atacat-o și a lovit-o cu bestialitate în timp ce a jefuit-o. În ciuda faptului că s-a luptat cu agresorul, acesta a […] The post O tânără din București a fost bătută și jefuită în apropierea casei: „Am țipat după ajutor și l-am mușcat de mână” appeared first on Cancan.ro.