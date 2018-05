ULUITOR! CSM Volei Alba Blaj s-a calificat în finala Ligii Campionilor la volei feminin. Formaţia ardeleană va juca duminică pentru câştigarea trofeului cu VakifBank Istanbul, cea mai bogată echipă din lume

19:20

Mourinho vrea cu orice preţ titlul de campion în sezon următor de Premier League. Tehnicianul portughez a pus ochii pe un atacant, şi vrea să-l aducă pe Old Trafford pentru a le face concurenţă pe post lui Romelu Lukaku, Alexis Sanchez şi Marcus Rashford. The Sun scrie că belgianul Mertens de la Napoli este noua ţintă a lui Mourinho pentru următoarea perioadă de transferuri, acesta fiind fascinat de flexibilitatea şi execuţiile atacantului de 31 de ani. "Din această vară, am o clauză de 28 de mi...