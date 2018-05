Reacție după cel mai frumos meci din istoria lui Alba Blaj: "Am jucat cu inima"

23:20

Devis Mangia crede că înfrângerea cu CFR Cluj, scor 0-1, nu e meritată, fiind de părere că echipa sa merita cel puțin un punct. De asemenea, promite că Universitatea Craiova va da totul cu FCSB, etapa viitoare. "Important pentru mine e că am dat totul pe teren, că am făcut un meci bun și meritam alt rezultat. Dar nu prea avem noroc la penalty-uri, probabil am fi avut mai multe puncte dacă nu ratam atâtea penalty-uri. ...