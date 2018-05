Horoscop zilnic – Horoscopul zilei de 6 mai 2018. Taurii încearcă să se descurce singuri

15:40

O fetiță de opt ani a fost ucisă chiar în fața surorii ei, după ce a ieșit pe un drum circulat de mașini ca să-și caute pisica. Unul dintre șoferi nu a mai putut evita impactul, iar micuța Ashlee a murit pe loc. Tragedia s-a petrecut într-un oraș din nordul Angliei, iar martorii povestesc că […] The post O fetiță de 8 ani a fost ucisă de un microbuz în timp ce-și căuta pisica appeared first on Cancan.ro.