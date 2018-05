Lupte: Ivan Guidea se va bate pentru medalia de bronz la Europenele din Rusia

23:20

Jucătoarea echipei de volei feminin CSM Alba Blaj, Adina Salaoru, a declarat, sâmbătă seara, că nu îi vine să creadă că formaţia sa a învins Galatasaray şi s-a calificat în finala Ligii Campionilor unde va întâlni deţinătoarea trofeului, VakifBank Istanbul."Sincer, nu îmi vine să cred că ne-am calificat în finala Ligii Campionilor. Nimeni nu cred că realizează asta încă. Ne bucurăm foarte mult pentru victoria din această seară. A fost un meci dificil cu Galatasaray, dar avantajul nostru a fost că am plecat cu ultima şansă în Final4. Cred că adversarii noştri ne-au subestimat. Iar noi ne-am concentrat şi am reuşit să ne impunem. Cred că am avut mai multă omogenitate decât Galatasaray şi nu am cedat nici măcar un moment. Am crezut mereu că putem câştiga această semifinală. Ne bucurăm că toată lumea a fost alături de noi. Aşteptăm şi mai mulţi oameni mâine, acum că suntem în finală şi avem drepturi egale cu ceilalţi", a spus Salaoru după victoria din semifinale.Căpitanul formaţiei ardelene are încredere totală în echipa sa, chiar dacă adversara din finală, VakifBank Istanbul, este "un colos" în voleiul european. "Nu plecăm favorite în finala de mâine. Plecăm la fel ca şi azi, dar aşa cum am demonstrat deja, orice se poate întâmpla. VakifBank Istanbul este într-adevăr un colos, dar nu se ştie niciodată. E doar un meci. Eu cred în echipa mea până la capăt. Avem resurse şi pentru finală", a precizat Adina Salaoru.CSM Volei Alba Blaj s-a calificat, în premieră pentru o echipă din România, în finala Ligii Campionilor la volei feminin, după ce a învins în semifinale formaţia turcă Galatasaray Istanbul cu scorul 3-1 (23-25, 25-17, 25-22, 25-22), sâmbătă, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Bucureşti, care găzduieşte turneul Final4 al competiţiei.Campioana de anul trecut a României (Blaj a terminat pe locul secund în ediţia recent încheiată) va juca în finală cu altă formaţie turcă, VakifBank Istanbul, deţinătoarea trofeului, duminică, de la ora 19,00.VakifBank Istanbul a învins, sâmbătă, formaţia italiană Imoco Volley Conegliano cu scorul de 3-2 (25-22, 25-21, 17-25, 15-25, 16-14), în prima semifinală a competiţiei.În finala mică, duminică, de la ora 16,00, se vor înfrunta Galatasaray Istanbul şi echipa italiană Imoco Volley Conegliano.AGERPRES (editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)