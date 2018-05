VIDEO Irina Begu, victorie categorică împotriva Ostapenko » Posibil duel românesc în turul secund de la Madrid

23:30

Volei Alba Blaj e în finală. "Stranierele" de la echipă se îmbrățișează, sunt fericite. Aleksandra Krncevici se oprește la interviu. Sârboaica de 30 de ani are lacrimi în ochi.- Plângi?- De bucurie! Sunt lacrimi de fericire!- Cum a fost din teren?- A fost incredibil, presiunea a fost enormă, nimeni nu a crezut că putem ajunge aici! Sunt foarte fericită de rezultat, am arătat spirit de luptă, caracter, am luptat până la capăt. ...