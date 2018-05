VIDEO+FOTO Porto campeão! Sérgio Conceição, artizanul unei performanțe extraordinare » Drama care l-a făcut să plângă în direct după ce a ieșit campion

FC Porto este din nou campioana Portugaliei, după o pauză de 5 ani.Egalul la zero dintre Sporting și Benfica a făcut-o matematic campioană pe FC Porto, care încă nu a evoluat etapa aceasta, dar are deja un avantaj de 4 puncte care nu mai poate fi întrecut. Mai are de jucat în această seară cu Feirense, acasă, și pe 13 mai la Guimaraes. ...

