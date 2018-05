Zi colosală pentru Berbeci! Dorințe îndeplinite pe plan amoros: Horoscop de duminică

23:50

Când Ralflo a apărut pe scena "The Four" cu piesa lui Lionel Ritchie, "Hello", toată lumea a știut că urmează un moment cu emoție. Și așa a fost! A sunat excelent, încă de la primele acorduri, iar juriul i-a oferit șansa de a-și câștiga un loc între "Cei 4".