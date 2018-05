SORANA CÎRSTEA - KATERINA SINIAKOVA, liveTEXT ACUM » Sorana a câștigat primul set

10:30

Irina Begu, locul 36 WTA, s-a impus clar în primul tur la Madrid, câștigând meciul cu Jelena Ostapenko, locul 5, scor 6-3, 6-3, după o oră și 25 de minute.După victoria contra campioanei de la Roland Garros, Irina Begu a vorbit despre meci și despre ce urmează pentru ea la turneul spaniol."Mă simt extraordinar de bine. Sunt fericită că am făcut un meci foarte bun şi că am câştigat. Cred că am fost solidă pe tot parcursul meciului. ...