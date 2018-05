Japonia PIERDE două miliarde de dolari din cauza florilor de cireș

09:00

Gazoductul TurkStream este conceput în vederea majorării livrărilor de gaze naturale ruseşti spre Turcia, cel de-al doilea cumpărător de gaze ruseşti după Germania. Un lucru şi important pentru Moscova îl reprezintă faptul că TurkStream ar urma să fie prelungit din Turcia spre Europa de Sud, deschizând astfel o nouă rută de tranzit pentru gazele ruseşti.Gazprom, care intenţionează să finalizeze gazoductul în 2019, a anunţat luni că a construit 1.161 km din acest proiect, început anul trecut.Construcţia celei de-a doua conducte, care va livra gaze către Grecia, Bulgaria şi Italia, va începe în trimestrul trei din 2018, a anunţat grupul rus.Luna aceasta, ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat că Turcia nu a emis încă autorizaţia de care grupul rus Gazprom are nevoie pentru a putea începe construcţia la secţiunea terestră a gazoductului TurkStream.Oficialul rus a adăugat că pentru secţiunea submarină a conductei au fost emise toate autorizaţiile necesare, iar lucrările de construcţie sunt în grafic.Estimat la şapte miliarde de euro, proiectul TurkStream prevede construcţia a două conducte cu o capacitate de 15,75 miliarde de metri cubi de gaz pe an fiecare, ceea ce va permite Rusiei să îşi reducă dependenţa de Ucraina ca rută de tranzit pentru livrările sale de gaze destinate Europei.Gazprom asigură o treime din necesarul de gaze naturale al Europei. Grupul rus aprovizionează Europa cu gaze naturale prin trei rute principale: conductele din Ucraina, ruta Yamal-Europe, via Belarus şi Polonia, precum şi gazoductul Nord Stream, care face legătura între Rusia şi Germania, via Marea Baltică.AGERPRES