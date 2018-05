10 morți și 120 de răniți în Cambodgia, după ce apa unui râu a fost contaminată cu erbicide

10:30

Horoscopul saptamanal 7-13 mai 2018 arata predispozitiile fiecarei zodii in conditiile astrale specifice momentului date de : energia Lunii in descrestere spre urmatoarea Luna noua din Taur, de Mercur ce se pregateste sa intre in Taur pe 13 mai si de Uranus, planeta rebela a revolutiilor ce este pe cale sa intre si el in […] Post-ul Horoscop SĂPTĂMÂNAL 7-13 mai 2018. Cât de mult nu îți convine sa te schimbi? Vin vremuri noi vrei nu vrei apare prima dată în Libertatea.ro.