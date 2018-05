Bihor: Produs alimentar unic în lume,prezentat de o româncă la Târgul Natural & Organic Products Europe din Londra

10:10

La 17 mai 2018, este programată lansarea titlului FAR: Lone Sails, potrivit http://www.far-game.com/. Jocul este dezvoltat de studioul elveţian Okomotive şi va putea fi jucat din prima zi de către deţinătorii Microsoft Windows şi OS X. Ulterior, vor fi anunţate datele de lansare pentru PlayStation 4 şi Xbox One.FAR: Lone Sails este un joc de aventură şi explorare, jucat din perspectiva side-scrolling. Rolul jucătorului este de a menţine în mişcare un vehicul cu care trebuie să traverseze o imensă întindere, în căutarea unei civilizaţii pierdute. Mai exact, diferite părţi componente ale maşinăriei trebuie potrivite, acţionate şi manevrate în diverse circumstanţe. Pe parcurs, sunt disponibile posibilităţi de îmbunătăţire a vehiculului.Nu lipsesc nici provocările de tip puzzle, întâlnite de-a lungul drumului, gândite sub formă de obstacole ce trebuie depăşite pentru a continua călătoria.Atmosfera generală a jocului este una dezolantă, post-apocaliptică.La începutul aventurii, informaţiile oferite jucătorului sunt în mod deliberat extrem de puţine, pentru a păstra suspansul şi misterul firului narativ. Merită precizat faptul că în FAR: Lone Sails jucătorul nu întâmpină inamici în sensul clasic, tot ce ar putea să-l împiedice fiind eventuala lipsă de imaginaţie sau pricepere în manevrarea vehiculului.Lucrul la FAR a început în anul 2015, jocul fiind proiectul lui Don Schmocker, student la Universitatea din Zurich. Ulterior, i s-a alăturat echipa de la Okomotive. Printre sursele sale de inspiraţie s-au numărat lucrările artistice semnate de olandezul Theo Jansen şi filmul ''The Straight Story'' (1999) regizat de David Lynch.FAR: Lone Sails a primit recenzii pozitive din partea publicaţiei PC Gamer şi a fost nominalizat la categoria Cel mai bun joc realizat de un student la Festivalul Jocurilor Independente din 2017. AGERPRES (Documentare - Horia Plugaru, editor: Mariana Zbora-Ciurel, editor online: Anda Badea) Sursa foto: FAR: Lone Sails / Facebook