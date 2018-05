Petruța și Andrei Gheorghe au vrut să se recăsătorească: „Locuiam împreună…”

22:50

Sir Alex Ferguson, fostul manager al echipei Manchester United, a fost dus de urgență la spital, unde a fost supus unei operații pe creier, din cauza unei hemoragii. Clubul unde a fost ca un zeu Ferguson a confirmat. Legendarul șef al Diavolilor Roșii a fost dus la spitalul regal Salford, cu o escortă de poliție, […]