Tenis: Germanul Alexander Zverev, învingător în turneul de la Munchen (ATP)

Târgul Natural & Organic Products Europe, Londra, produs alimentar unic, culturi ecologiceO româncă a prezentat, în premieră mondială, la Târgul Natural & Organic Products Europe, de la Londra, care s-a desfăşurat în perioada 22-23 aprilie, un produs alimentar unic în lume, de concepţie proprie, numit fructonată, obţinut fără zahăr, fără fierbere şi fără aditivi, din culturi ecologice."Nu pot să vă descriu în cuvinte mirarea, încântarea şi surpriza de pe chipul celor care ne-au gustat cele trei produse pe care le-am prezentat în târg! Am avut trei sortimente de fructonate: de cireşe, portocale şi afine, produse raw vegan ecologice, obţinute după metoda noastră inovativă. Este singurul produs din lume care presupune conservarea fructelor prin concentrare la temperatură sub 42°C, fără pasteurizare finală astfel încât se păstrează nutrienţii, fitonutrienţii, vitaminele şi aroma fructelor proaspete", a declarat pentru AGERPRES Simona Bişboacă, inginer în industria alimentară.La târgul de la Londra, cea mai mare expoziţie europeană pentru produse naturale şi ecologice, au fost prezente peste 700 de companii ca expozanţi din 91 de ţări şi peste 10 mii de reprezentanţi ai unor companii din domeniul alimentar. Din România au participat doar soţii Simona şi Ioan Bişboacă şi o firmă de comercializare a apei.Orădeanca - inginer în industria alimentară şi cercetător - a reuşit, împreună cu soţul ei, inginer, să transpună în producţie a treia invenţie din cele patru ale sale, premiate cu aur şi argint la saloane mondiale de inventică (cel mai puternic antioxidant, propolisul diluat în apă, "marmelada crudă" şi aditivul natural multifuncţional)."Şapte ani a durat acest lung proces, de la dezvoltarea procesului de producţie pas cu pas la modificarea utilajelor standard, de la alegerea fructelor proaspete la alegerea ambalajului şi designul final al produsului, chiar şi crearea unui cuvânt nou care să definească acest tip de produs inovativ. Noi l-am denumit fructonata şi am creat chiar şi standardele de calitate pentru acesta", a afirmat Simona Bişboacă.Potrivit acesteia, fructonata nu este gem, dulceaţă sau marmeladă, ci un produs raw vegan, concentrat, cu cel mai mare conţinut de fruct, doar cu zaharuri din fruct, bogat în vitamine, fibre şi antioxidanţi.Echipa Simonei foloseşte pentru această "marmeladă crudă" doar fructe ajunse la maturitate, bine coapte, din culturi ecologice certificate, fără adaos de zahăr, conservanţi sau aditivi alimentari.Fiind sub forma unei paste de fruct, este un aliment tartinabil şi poate fi folosit în mixuri cu iaurt sau cereale la micul dejun sau gustări, deserturi crude chiar şi pentru bebeluşi.Până acum, soţii Bişboacă au realizat fructonate din cireşe, portocale şi afine. Unul din cele mai dificile aspecte l-a constituit obţinerea informaţiilor despre cultivatorii ecologici din ţară, a menţionat Ioan Bişboacă."Am căutat foarte mult furnizori de materie primă ecologică din ţara noastră, dar nu am găsit o bază de date, cu contacte, bine organizată. Nici la instituţii centrale, nici la organizaţii. Chiar ne-am înscris într-una în acest scop, dar tot dificil a fost. Şi aveam nevoie doar de informaţii", a afirmat soţul Ioan.Pe baza tehnologiei lor inovative, cei doi soţi vor să scoată pe piaţă, în viitorul apropiat, sucuri naturale de fructe, fără conservanţi şi fără pasteurizare, o pastă de roşii şi fructe uscate. Cu o parte din acestea, soţii Bişboacă intenţionează să se prezinte anul viitor, în februarie 2019, la Târgul mondial pentru alimente ecologice Biofach, de la Nuremberg, Germania. AGERPRES/(A-autor Eugenia Paşca, editor: Mihai Simionescu, editor online: Anda Badea)