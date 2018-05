liveTEXT de la 19:00 // Volei Alba Blaj - Vakifbank, finala Ligii Campionilor la volei feminin » S-a terminat finala mică

15:00

Simona Halep, locul 1 WTA, a învins-o fără drept de apel pe rusoaica Eaterina Makarova, locul 32 WTA, scor 6-1, 6-0, în turul I al turneului de la Madrid. În runda următoare, Halep o va întâlni pe învingătoarea meciului Elise Mertens - Alison Van Uytvanck. Defending champ @Simona_Halep is up and running at #MMOPEN!Cruises past Makarova 6-1, 6-0! pic.twitter. ...