Premiul cel mare de la Loteria Română s-a câștigat! Au fost doi norocoși! Câți bani vor împărți

16:10

Amadeo Drosu are 30 de ani și o poveste incredibilă de viață. Este pasionat de bucătărie, iar la bancul de lucru găsește toate confirmările de care are nevoie și chiar dacă a început doar prin a spăla vase, acum este head chef într-un restaurant din Anglia: ,,Nu am avut o viață doar cu fericire și […]