FOTO Fosta mașină a lui Iniesta, la o școală de șoferi din România » Cum s-a ajuns aici :D

20:00

Simona Halep a explicat cum a reușit victoria entuziasmantă în doar 50 de minute în fața rusoaicei Ekaterina Makarova, scor 6-1, 6-0 din primul tur de la Madrid. (Detalii AICI!)"A fost un meci foarte bun, am jucat bine, am început foarte bine meciul şi am continuat la fel. A fost un nivel foarte ridicat şi mă bucur că am reuşit să fac acest lucru din primul tur, pentru că primul meci din turneu este dificil mereu. ...