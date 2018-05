Doliu în medicină, s-a stins din viaţă unul dintre cei mai renumiţi doctori din România

23:20

Horoscop dragoste. Luna in descrestere spre urmatoarea Luna noua din Taur, Mercur se pregateste sa intre in zodia Taur pe 13 mai, iar Uranus, planeta rebela a revolutiilor, este pe cale sa intre in zodia Taur pe 15 mai, unde va ramane pana in anul 2026, acesta este registrul astral al Citește mai departe...