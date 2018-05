Cotroceni, episodul 2: Cantacuzino, ctitorul luminat din alte veacuri

13:40

Peste 570.000 de elevi vor susţine, în perioada 7-24 mai, Evaluarea Națională 2018 pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Luni, 7 mai 2018, are loc prima probă, cea scrisă, la Limba și Literatura Română. Rezultatele obţinute nu vor fi publice şi nici nu se vor trece în catalog. Potrivit calendarului aprobat de […] The post Evaluarea Naţională 2018 pentru clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a. Luni este prima probă appeared first on Cancan.ro.