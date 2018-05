Vestea tyristă de care s-a lovit Giani Kiriță când s-a întors de la Exatlon. E despre fiul său

14:20

Soția fostului președinte al SUA, Barack Obama, a rămas la fel de iubită și populară, chiar dacă apare mai rar în spațiul public. Recent, la un eveniment, ea a demonstrat din nou că are extrem de multe calități, și a dansat provocator pe o scenă, alături de un cântăreț. Ce s-a mai văzut din imagini […]