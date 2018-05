Liban: 49% participare la primele parlamentare după aproape un deceniu

19:10

Ambasadori, şefi ai institutelor culturale, diplomaţi, reprezentanţi ai Primăriei Lisabona, jurnalişti şi numeroşi membri ai comunităţii româneşti din Portugalia au participat la petrecerea organizată sâmbătă de Ambasada României în Portugalia şi Televiziunea Română, cu sprijinul Institutului Cultural Român din Lisabona."Vă urez bun venit - acasă la Ambasada României de la Lisabona - unde suntem onoraţi să petrecem alături de trupa The Humans şi prieteni ai României din peste 18 ţări", a declarat Ioana Bivolaru, ambasadorul României în Portugalia, în deschiderea evenimentului, potrivit unui comunicat al Eurovision România transmis, duminică, AGERPRES.Membrii formaţiei The Humans - reprezentanţii României la Eurovision - au susţinut un recital live în faţa invitaţilor, pe o scenă amplasată în grădina ambasadei, unde au interpretat piese precum "Copacul, "Mai frumoasă", "I got this feeling", "Adventure of the lifetime" şi "Goodbye"."Doresc să mulţumesc, în numele întregii delegaţii, doamnei ambasador şi Institutului Cultural Român din Lisabona pentru sprijinul oferit în organizarea acestei minunate seri. Suntem bucuroşi să avem atât de multe personalităţi marcante alături de noi înainte de startul Eurovision, un motiv în plus să pornim cu încredere în marea competiţie", a spus Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României.La petrecere au fost prezenţi ambasadori, şefi ai institutelor culturale, diplomaţi, reprezentanţi ai Primăriei Lisabona, jurnalişti, numeroşi membri ai comunităţii româneşti din Portugalia şi membri ai delegaţiilor din Moldova, Grecia, San Marino, Malta, Polonia, Ungaria, Georgia, Serbia, Muntenegru şi Azerbaidjan, alături de care trupa The Humans a realizat scurte materiale video de promovare."Tot sâmbătă, reprezentanţii României au cântat la petrecerea organizată de Israel la Euroclub, de la ora 22.30, unde au electrizat audienţa interpretând hitul "Goodbye", dar şi 'Euforia', piesa câştigătoare la ediţia din Azerbaidjan a Eurovision", se arată în comunicat.Pentru a merge în etapa finală, trupa The Humans are nevoie de voturile românilor din străinătate, care vor conta în proporţie de 50%. Restul de 50% este decizia juriului.Trupa The Humans va cânta în a doua semifinală a concursului Eurovision, pe 10 mai. Marea Finală va avea loc două zile mai târziu, pe 12 mai.Finala Eurovision 2018 va avea loc sâmbătă, 12 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22:00. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Alexandru Florea, editor: Mihai Simionescu)