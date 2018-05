Egipt: Izolarea carcerală considerată 'tortură' de Amnesty International

04:00

Legendara trupă rock Foreigner susţine luni, 7 mai 2018, un concert la Sala Palatului din Bucureşti, în cadrul evenimentului mondial "FOREIGNER - 40th ANNIVERSARY TOUR". Trupa rock ajunge la Bucureşti, după ce a susţinut show-uri în Marea Britanie, Canada, SUA, în cadrul aceluiaşi turneu.Turneul mondial marchează 40 de ani de carieră muzicală pentru trupă, timp în care rockerii au vândut peste 75 de milioane de albume. Odată cu această aniversare, Foreigner a lansat un nou album - "40", care cuprinde 40 de piese lansate în perioada 1977-2017, potrivit anunţului postat pe site-ul www.salapalatului.ro.Fanii vor avea ocazia să asculte hit-urile care au consacrat trupa, precum "I Want To Know What Love Is", "Say You Will", "Feels Like The First Time", "Cold As Ice", "Waiting For A Girl Like You", "Urgent" şi chiar "Juke Box Hero", lansate de Foreigner de-a lungul celor 40 de ani de carieră muzicală.Trupa Iris va cânta în deschiderea concertului Foreigner. Iris aniversează, în 2018, 42 de ani de la înfiinţare şi va prezenta publicului un Best Of cu piese din perioada anilor '70 şi până în prezent, în formula Nelu Dumitrescu (tobe), Relu Marin (clape), George Costinescu (bass), Costi Sandu (voce) şi chitaristul Andrei Bălaşa. Publicul va asculta piesele care au consacrat grupul Iris în perioada de început, dar şi multe alte compoziţii care, după 1989, au devenit etalon pentru acest grup.Grupul americano-britanic Foreigner cântă pentru prima dată în România. Până în prezent, trupa a lansat nouă albume de studio, şase albume live, 20 de albume compilaţii şi aproape 80 de DVD-uri. Totodată, a obţinut trei nominalizări la Grammy Awards şi a câştigat premii la American Music Awards şi Juno Awards, precizează www.salapalatului.ro.***Trupa Foreigner a fost fondată în 1976, de muzicienii britanici Mick Jones şi Ian McDonald şi de vocalistul american Lou Gramm. Ideea numelui i-a aparţinut lui Mick Jones, având ca sursă de inspiraţie chiar naţionalitatea diferită a membrilor band-ului.Albumul de debut al trupei cuprindea hiturile "Feels Like The First Time", "Cold As Ice", "Long, Long Way From Home". A urmat albumul "Double Vision", cu hiturile "Urgent", "Juke Box Hero", "Waiting For A Girl Like You". Datorită acestor piese, Foreigner a ajuns pe primul loc în Billboard chart. La începutul anilor '80, Foreigner a lansat albumul "Agent Provocateur", cu binecunoscutul hit mondial "I Want To Know What Love Is". Din trupă au mai făcut parte muzicienii: Jeff Pilson (bass), Tom Gimbel (multi-instrumentist), Bruce Watson (chitarist), Michael Bluestein (clape), Chris Frazier (tobe), potrivit www.foreigneronline.com.Printre piesele trupei care au intrat rapid în topuri se numără: "Can't Slow Down", "In Pieces", "When It Comes To Love", "Feels Like The First Time". Melodiile lansate de Foreigner au intrat pe coloana sonoră a unor filme de succes - "Anchorman 2", "Magic Mike", "Pitch Perfect", "Kung Fu Panda 3", "The Hitman's Bodyguard", "Stranger Things".În iunie 2013, Mick Jones a intrat în Songwriters Hall Of Fame. Muzicianul a compus şi piese ca "Bad Love" (Eric Clapton) sau "Dreamer" (Ozzy Osbourne) şi a fost producător pentru Billy Joel ("Storm Front") şi Van Halen ("5150"). Jones a primit British Ivor Novello Songwriter Award pentru "The Flame Still Burns", coloana sonoră a filmului "Still Crazy".În 2014, Foreigner a efectuat turneul "The Soundtrack of Summer US amphitheater", iar compilaţia de hituri cu acelaşi nume a fost lansată în timpul turneului, intrând în Billboard Top 200 chart. În 2015 a participat la "Cheap Date: First Kiss Tour".În 2016, trupa a susţinut un megaconcert la Lincoln Center în cadrul "American Songbook Series", care a coincis cu lansarea albumului acustic "In Concert: Unplugged". În acelaşi an, trupa a realizat un show acustic, la Carnegie Hall.Formula trupei include muzicienii Mick Jones (chitară), Kelly Hansen (voce), Jeff Pilson (bass), Tom Gimbel (flaut, chitară, saxofon), Michael Bluestein (clape), Bruce Watson (chitară), Chris Frazier (tobe), conform paginii oficiale de facebook a trupei, www.facebook.com/Foreigner. Sursa foto: Foreigner / FacebookTurneul aniversar, care marchează cei 40 de ani de activitate Foreigner, include concerte în ţări europene, dar şi 40 de concerte în SUA, precizează www.foreigneronline.com.După concertul de la Bucureşti, urmează concerte în Rusia, Islanda, Germania, Elveţia, Australia, Noua Zeelandă, precizează www.facebook.com/Foreigner. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Irina Andreea Cristea, editor online: Daniela Juncu)