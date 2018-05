VIDEO EXCLUSIV. Mihai Mitoșeru are un plan de rezervă, dacă soția nu-i face copii. Vrea să adopte… o puștoaică de 17 ani

21:50

Medicina din Timișoara e în doliu, după ce doctorul Ioan Munteanu a murit. Membru al Academiei Române, profesorul, considerat unul dintre cei mai străluciți medici din România, s-a stins din viață la 80 de ani. Profesorul Ioan Munteanu a făcut prima fertilizare in vitro din România și a fost autorul primei proceduri de fertilizare in […] Post-ul Doctorul Ioan Munteanu a murit. Medicul a realizat prima fertilizare in vitro din România apare prima dată în Libertatea.ro.