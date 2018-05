Grindina și ploile au afectat mai multe zone ale țării

10:10

Play-off NBA. New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 92-118, în meciul 4. Durant, 38 de puncte. CONFERINȚA DE VEST – semifinale New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 92-118 (1-3 la general) Utah Jazz – Houston Rockets 87-100 (1-3 la general) În meciurile de duminică noapte, contrând pentru semifinalele Conferinței de Vest, gazdele au […] Post-ul Play-off NBA. New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 92-118, în meciul 4. Durant, 38 de puncte apare prima dată în Libertatea.ro.