Inundaţii în Turcia. Şase persoane au fost rănite și 160 de mașini distruse în Ankara - VIDEO

Decojesti catelul de usturoiu inainte de a-l baga in presa? Urmaresti alimentele in timp ce sunt gatite in multicooker? Aproape toti oameni fac aceleasi greseli in bucatarie. Si chiar daca ele nu sunt periculoase iti pot complica viata si distruge gustul mancarii. Citește mai departe...