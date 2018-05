Republica Moldova: Igor Dodon şi Partidul Socialist vor modificarea Constituţiei pentru trecerea la forma prezidenţială de guvernare

10:40

Ileana Stana Ionescu l-a cunoscut pe soţul ei, actorul Andrei Ionescu, la Reşiţa, unde a făcut primii paşi în teatru. Unchiul ei a luat-o de mână şi a dus-o la teatru, iar un actor i-a propus să joace în piesa lui Moliere ''Şcoala femeilor'', în care juca şi Andrei Ionescu. S-a descurcat şi a rămas în teatru, dar şi împreună cu Andrei Ionescu, de care s-a îndrăgostit. Cei doi sunt căsătoriţi de peste 60 de ani.După cinci ani petrecuţi împreună la Reşiţa, tânăra familie de actori Ionescu a plecat la Piatra Neamţ, la teatrul din acest oraş. "Anii cei mai frumoşi ai tinereţii noastre, vorbesc şi în numele soţului meu, i-am petrecut acolo. Eram foarte îndrăgostiţi. Şi am rămas aşa, eu şi acum sunt îndrăgostită de soţul meu. Iar datorită teatrului am cunoscut ţara asta de care m-am îndrăgostit şi pe care n-aş părăsi-o niciodată", mărturisea actriţa Ileana Stana Ionescu pentru AGERPRES în 2015, într-un interviu.Tot prin intermediul turneelor cu spectacole de teatru, cuplul Ileana Stana şi Andrei Ionescu a avut prilejul să călătorească în Europa şi în lume înainte de 1989. Dar mereu s-au întors la publicul din ţară."Toată viaţa mea a fost un şir de surprize. Şi acum, după atâţia ani de teatru, fiecare premieră este o sărbătoare, fac descoperiri, găsesc întotdeauna lucruri absolut noi care mă fascinează. Şi socotesc că meseria asta a fost pentru mine un mare premiu pe care mi l-a acordat steaua mea protectoare sau destinul. Dar mulţumesc lui Dumnezeu, am fost răsplătită din plin pe toate direcţiile şi recompensa este minunată. Un premiu ca ăsta, care nu înseamnă bani, e mai mult decât orice. Plăcerea pe care ţi-o face întâlnirea cu un spectator pe care nu l-ai mai văzut şi care se uită la tine cu ochii strălucitori şi care spune 'Doamnă, bună dimineaţa, ce faceţi? Ce bine-mi pare că vă văd! Vă duceţi la piaţă? Ce gătiţi?' este atât de mare! Este colosal să te simţi la tine acasă pe orice stradă, în orice moment", spunea Ileana Stana IonescuÎn opinia actriţei, succesul său la public este sinceritatea. "Trebuie să ai tot adevărul, toată sinceritatea la îndemână ca să poţi cuceri publicul. Faci degeaba ghiduşii dacă nu sunt pornite din tine şi nu ţâşnesc din tine", spunea ea.A jucat şi în filme, dar preferă teatrul, pentru că emoţia pe care o stârneşte scena, contactul direct cu publicul, reacţiile oamenilor, sunt cu totul diferite de ceea ce se întâmplă în film. Pe de altă parte, a avut colegi de teatru extraordinari, mari actori, mari regizori, iar rolurile i-au ieşit în cale fără să şi le dorească, a lăsat întâmplarea să-i croiască destinul. "Un joc al întâmplării a fost întreaga mea existenţă - şi cariera, şi întâlnirea cu soţul meu şi apariţia copilului, care a adus fericirea vieţii noastre, tot ce mi s-a întâmplat a fost o surpriză. Viaţa mea în teatru a fost armonioasă, a fost plină de surprize dintre cele mai minunate, am avut mare noroc că am reuşit să îmbrăţişez această profesie care m-a scos din multe momente de cumpănă. Dragostea şi aplauzele publicului sunt o recompensă teribilă. Ai curaj, ai dorinţa să le faci bucurie, bucuria ta e şi bucuria lor, este o chestie care se împărtăşeşte egal şi e foarte important. Viaţa mea e teatrul", spunea marea artistă.Actriţa a declarat în repetate rânduri că succesul ei profesional de datorează în mare măsură soţului, care a sprijinit-o mereu, a temperat-o când a fost cazul, a îndrumat-o pe calea cea mai bună."Cred că este vorba despre structura noastră, şi a mea, şi a soţului meu, fiindcă suntem armonizaţi de la bun început, şi am fost toleranţi de la bun început, ceea ce înseamnă foarte mult pentru mine. Soţul meu a fost un permanent şi un continuu sprijin şi ajutor, fiindcă este greu să vii acasă, să ai mulţumiri sau nemulţumiri şi să nu ai cui să le împărtăşeşti, în sensul că poate nu te înţelege cel care este alături de tine fiind de altă profesie. Asta este o profesie plină de pretenţii şi, mai ales dacă vrei să o exerciţi aşa cum se cuvine, foarte, foarte grea. Eu socotesc că am avut o foarte mare şansă, în primul rând pentru că am avut familial un drum ascensional şi benefic şi mărturisesc cu sinceritate că am avut o şansă nebună. Nu ştiu câţi dintre colegii mei pot să se laude cu aşa ceva. N-am apucat să-mi doresc vreun rol că am primit ceva care să mă satisfacă şi să mă împlinească, şi să mulţumească. Am lucrat cu mari regizori, am lucrat permanent, am fost într-o viaţă activă susţinută şi tot ce-mi doresc de la existenţa mea de acum încolo este să fiu, dacă se poate, în deplinătatea forţelor fizice şi mentale ca să pot să fiu pe scenă încă câţiva ani", declara Ileana Stana Ionescu pentru AGERPRES în 2013.În viaţa cuplului Ionescu a apărut la un moment dat, "pe ultima sută de metri" cum spunea artista, şi un fiu - Andrei Manuel, care a devenit medic, iar mai târziu nepotul Alexandru Luca."Mulţumesc încă o dată stelei mele protectoare care m-a încununat cu aşa un premiu, socotesc că un partener de viaţă este lucrul cel mai important pe care-l ai... Ştii care e marele meu câştig? Că avem temperamente foarte diferite. Eu sunt explozivă, incandescentă, irascibilă, sunt cu multe cusururi, el este domol, e calm, e lucid şi întotdeauna mi-a pus frâna, m-a îndrumat pe cărarea cea mai bună, şi profesional şi în viaţa privată, aşa că să-i dea Dumnezeu zile multe şi să fim alături câţi ani se poate ca să-l vedem pe nepoţelul nostru Luca... stai să mă gândesc cum să-l vedem, căsătorit sau măcar la liceu...", mărturisea artista.* * *Actriţa Ileana Stana Ionescu s-a născut la 14 septembrie 1936, la Brad, judeţul Hunedoara. Are origine italiană după mamă. A copilărit la Turnu Severin, iar după terminarea liceului, a plecat la Reşiţa, unde locuia unchiul său, prin intermediul căruia a ajuns să cunoască actori de la Teatrul din Reşiţa şi să intre în trupa actorilor, în care se afla şi Andrei Ionescu, cel care i-a devenit curând soţ.Împreună cu acesta a plecat la Piatra Neamţ, în 1959. A fost remarcată de Radu Beligan jucând pe scena de la Piatra Neamţ, care i-a propus să vină în Bucureşti, să dea concurs la Teatrul Naţional. A luat concursul şi a început să joace acolo din 1965. De-a lungul anilor, Ileana Stana Ionescu s-a remarcat prin roluri ca Ana Petrovna în ''Maşinăria Cehov'', Chiriachiţa şi Lena în ''Titanic Vals'', Fraulein şi Zoia în ''Gaiţele''. A avut roluri importante în filmele ''Păcală'', ''Tufă de Veneţia'', ''Dumbrava minunată'', ''Şantaj'', ''Secretul lui Bachus''. A jucat şi în seriale precum ''Fetele marinarului'' şi ''Las Fierbinţi''.Din anul 2002, este societar de onoare al Teatrului Naţional Bucureşti. De-a lungul carierei artistice a primit numeroase premii şi distincţii: Premiul Teatrului Naţional pentru activitatea artistică (1976), Premiul special al juriului pentru întreaga activitate artistică (1985), Premiul de excelenţă al Galei UNITER, Trofeul ''Dionysos" pentru rolul din ''O batistă în Dunăre", regia Ion Cojar (1998), Placheta de aur UARF pentru merite deosebite în dezvoltarea artei şi culturii cinematografice (2001).În septembrie 2011, a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului, din Capitală.