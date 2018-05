CRR dă voie Parlamentului să modifice în plus legile contestate pe motiv că nu respectă Legea Fundamentală

Curtea Constituțională a decis că Parlamentul are voie să modifice şi alte articole din legile contestate, în plus față de cele trimise legislativului pentru a fi puse în acord cu Legea Fundamentală. CCR a respins sesizarea PNL şi USR referitoare modificarea legii de funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, anunţă Agerpres. CCR reaminteşte că, în Decizia 61 […] Post-ul CRR dă voie Parlamentului să modifice în plus legile contestate pe motiv că nu respectă Legea Fundamentală apare prima dată în Libertatea.ro.

