Gala Premiilor UNITER 2018

11:50

Single-ul "Perfect", interpretat de Ed Sheeran, a fost desemnat "cântecul preferat al naţiunii britanice" din toate timpurile în urma unui sondaj alcătuit de un post de radio. Liderul din 2017, piesa "Careless Whisper", interpretată de George Michael, a coborât în acest an pe poziţia a doua, informează luni Press Association.Aproape 30.000 de persoane au participat la un sondaj realizat de postul Smooth Radio şi au fost invitate să voteze pentru alcătuirea All Time Top 500 (Topul 500 al celor mai populare cântece din Marea Britanie). În urma victoriei sale, Ed Sheeran a ocupat în premieră poziţia de lider în acest sondaj ajuns la cea de-a cincea ediţie.În 2017, George Michael s-a clasat pe primul loc cu single-ul "Careless Whisper", detronând piesa "Imagine", interpretată de John Lennon, care a ocupat prima poziţie la precedentele trei ediţii ale topului.Liderul din acest an, cântecul "Perfect", a petrecut trei săptămâni în fruntea topului muzical britanic la sfârşitul anului trecut.George Michael, deşi se află în acest an pe locul al doilea, el a fost votat cel mai popular artist din Marea Britanie în topul general şi are cele mai multe piese în All Time Top 500.Legendarul artist britanic, care a murit în 2016, are 20 de piese în acest clasament, inclusiv single-ul "A Different Corner", care ocupă poziţia a treia.Ed Sheeran are şi el alte două piese în top 20 - "Thinking Out Loud", pe locul al cincilea, şi "Supermarket Flowers", pe locul al 17-lea.Potrivit ascultătorilor postului Smooth Radio, Adele şi Whitney Houston sunt cele mai populare cântăreţe, ambele având nouă piese ce au fost incluse în All Time Top 500.Trei piese interpretate de Adele fac parte din top 20 - "Someone Like You", "Make You Feel My Love" şi "Hello" -, iar o piesă de legendă din repertoriul lui Whitney Houston, "I Will Always Love You", este cel mai bine clasat single interpretat de o cântăreaţă, ocupând poziţia a patra.După George Michael, Elton John se află pe locul al doilea în clasamentul celor mai populari artişti britanici, cu 18 piese incluse în acest clasament general.Abba urmează cu 15 piese, iar Michael Jackson, Stevie Wonder şi The Beatles împart poziţia a patra, cu 13 piese fiecare.Cântecele incluse în All Time Top 500 au fost difuzate de postul Smooth Radio pe parcursul weekendului prelungit de Bank Holiday, o sărbătoare publică din Marea Britanie, celebrată luni.Primele 10 poziţii din All Time Top 500 au fost ocupate de următoarele cântece: "Perfect" (Ed Sheeran), "Careless Whisper" (George Michael), "A Different Corner" (George Michael), "I Will Always Love You" (Whitney Houston), "Thinking Out Loud" (Ed Sheeran), "Dancing Queen" (Abba), "Angels" (Robbie Williams), "Life on Mars" (David Bowie), "Someone Like You" (Adele) şi "Go Your Own Way" (Fleetwood Mac).AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu)