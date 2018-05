Încă o adolescentă a fost violată, stropită cu benzină şi incendiată! Proteste uriașe în India!

13:15

Unul din pionierii muzicii electronice românești are mari probleme de sănătate. Ajuns la 65 de ani, Rodion Ladislau Roșca, artistul a cărei muzică făcea furori în anii 70, se luptă cu mai multe boli crunte, iar lipsa banilor îi umbrește speranța că se va vindeca. Muzicianul are cancer la ficat, a fost infectat cu hepatită C şi D, are pietre la rinichi şi consideră că este „condamnat la moarte”.