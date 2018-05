ANALIZĂ: Industria de recreere, un stres pentru România, o bucurie pentru restul țărilor europene

13:10

BNR majorează dobânda cheie la 2,5% pe an, ceea ce va duce la scumpirea creditelor în le. Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2,25% pe an, începând cu data de 8 mai, relatează Agerpresd. Dobânda cheie […]